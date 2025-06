TEUF, Spectacle de théâtre de la Maison des Ensembles – Théâtre du Vent se Lève Paris 28 juin 2025

Professeure : Fanny de Montmarin

“C’est la fête ce soir, on va s’éclater…!” Kiara dite “Kiaroche” organise son propre anniversaire surprise, des mamies bambochent autour d’une partie de scrabble, et une étrange demoiselle offre des roses aux gens pour leur souhaiter “bonne fête”. Tout cela alors que… le monde s’écroule ! Un montage de textes de La Boum à Friends en passant par Baudelaire et les folles idées de La Claque !

Tou·tes en scène est un festival de théâtre amateur destiné à mettre en lumière les projets réalisés par les différents ateliers théâtre des Centres Paris Anim’ gérés par notre Fédération. Que vous ayez envie de voir un spectacle, d’assister à une table ronde, de participer à un atelier collectif avec nos intervenant·es, le festival est ouvert à tou·tes !

La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est l’association gestionnaire de votre Centre Paris Anim’. Mouvement d’éducation populaire, nous agissons à Paris pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus égalitaire. Aux côtés de l’ensemble de nos partenaires des secteurs de l’éducation, de la vie associative, de l’animation, et en lien avec les pouvoirs publics, nous développons des actions pour faire vivre la démocratie et la citoyenneté auprès de l’ensemble des Parisien·nes.

Le samedi 28 juin 2025

de 15h00 à 15h45

gratuit

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Théâtre du Vent se Lève 181 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

bpelletier@ligueparis.org

