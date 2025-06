Les habitants du cœur III : Ton Bernard, t’en as pas marre ? Atelier théâtre du centre Ken Saro Wiwa – Théâtre du Vent se Lève Paris 29 juin 2025

Professeure : Nathalie Jeannet

D’après des scénarios, des textes et des chansons de Jim Jarmusch, Sophie Fillières, Maurice Pialat, Ruben Östlund, Coline Serreau, Serge Gainsbourg, Christian Bobin, Henri Salvador, Agnès Varda, Annie Ernaux, Jacques Audiard et Victor Hugo.

Dans cet atelier ciné-théâtre, je propose de travailler sur des séquences de films pour les porter à la scène. Le critère de choix se base sur les enjeux et la qualité d’écriture du scénario. Chaque année se dégage une thématique, probablement guidée par l’état du monde et de son impact sur nos vies. Cette année nous articulons la propension d’accord et de désaccord qui se joue au cœur des relations humaines.

Tou·tes en scène est un festival de théâtre amateur destiné à mettre en lumière les projets réalisés par les différents ateliers théâtre des Centres Paris Anim’ gérés par notre Fédération. Que vous ayez envie de voir un spectacle, d’assister à une table ronde, de participer à un atelier collectif avec nos intervenant·es, le festival est ouvert à tou·tes !

La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est l’association gestionnaire de votre Centre Paris Anim’. Mouvement d’éducation populaire, nous agissons à Paris pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus égalitaire. Aux côtés de l’ensemble de nos partenaires des secteurs de l’éducation, de la vie associative, de l’animation, et en lien avec les pouvoirs publics, nous développons des actions pour faire vivre la démocratie et la citoyenneté auprès de l’ensemble des Parisien·nes.

Le dimanche 29 juin 2025

de 16h00 à 17h15

gratuit

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Théâtre du Vent se Lève 181 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

bpelletier@ligueparis.org

Festival de théâtre amateur Tou.tes en Scène 2025 des centres Paris Anim’ : Les habitants du cœur III : Ton Bernard, t’en as pas marre ? interprété par l’atelier ciné-théâtre du centre Ken Saro Wiwa.