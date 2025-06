Le Porteur d’Histoire, Spectacle de théâtre du centre Louis Lumière Théâtre du Vent se Lève Paris 28 juin 2025

Professeure : Olivia Demorge

Le programme complet est à retrouver ici

Au cœur du désert algérien, deux femmes rencontrent un étranger. Fascinées par le récit qu’il leur livre, elles le suivent et disparaissent.

Le Porteur d’Histoire est une réflexion sur la part de récit dans nos vies.

Tou·tes en scène est un festival de théâtre amateur destiné à mettre en lumière les projets réalisés par les différents ateliers théâtre des Centres Paris Anim’ gérés par la Fédération de Paris de la Ligue Paris. Que vous ayez envie de voir un spectacle, d’assister à une table ronde, de participer à un atelier collectif avec nos intervenant·es, le festival est ouvert à tou·tes !

La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire, qui agit à Paris pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus égalitaire. Aux côtés de l’ensemble de nos partenaires des secteurs de l’éducation, de la vie associative, de l’animation, et en lien avec les pouvoirs publics, nous développons des actions pour faire vivre la démocratie et la citoyenneté auprès de l’ensemble des Parisien·nes.

Le programme complet est à retrouver ici

Le samedi 28 juin 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T20:00:00+02:00

2025-06-28T18:00:00+02:00_2025-06-28T19:30:00+02:00

fin : 2025-06-28T21:30:00+02:00

Théâtre du Vent se Lève 181, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

bpelletier@ligueparis.org

Festival de théâtre Tou·tes en Scène 2025 des centres Paris Anim’ : Le Porteur d’Histoire, Alexis Michalik, interprété par l’atelier théâtre du centre Louis Lumière.