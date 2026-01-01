Théâtre Duos d’amour en chantier ! rue du Presbytère Blaisy-Bas

Théâtre Duos d’amour en chantier !

De quoi discutent une chanteuse et un chanteur d’opéra, lorsqu’ils habitent en colocation avec un pianiste? Ils parlent… d’opéra bien sûr, surtout lorsqu’on leur demande d’assurer pour le soir même un récital de duos d’amour ! L’occasion pour eux de ressortir leurs duos et airs préférés, et pour le public d’assister aux coulisses de la préparation d’un récital lyrique, d’entendre ou de réentendre les plus belles pages de Mozart, Puccini, Bizet ou Messager, et d’apprendre au passage qu’à l’opéra, tous les duos d’amour ne se ressemblent pas ! .

rue du Presbytère Salle des Fêtes Blaisy-Bas 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

