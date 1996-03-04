Théâtre : Duras-Platini Théâtre la Reine Blanche Paris
Théâtre : Duras-Platini Théâtre la Reine Blanche Paris
Décembre 1987. Marguerite Duras reçoit Michel Platini dans les bureaux de Libération. Ils échangent pendant une heure, digressent, s’appréhendent, se découvrent, parlent de football, de littérature, d’Italie, du Heysel et d’angélisme. Convoquée sur scène, la parole de ces deux monstres sacrés vient croiser les fantasmes des acteurs qui s’en emparent et rejouent le match.
La presse en parle :
Plongés dans une mise en scène bien pensée, Cyrielle Rayet et Neil-Adam Mohammedi jouent avec le public, ravivent de vieux souvenirs chez certains et déroulent le récit d’une heure d’entrevue aussi passionnante que déroutante. Kilian Orain — Télérama TTT Lire l’article
Ça fuse et rebondit […] On trépide tout au long des échanges […] La mise en scène de Barbara Chanut est remarquable. Marie-Céline Nivière — LŒil d’Olivier Lire l’article
Sans chercher, et c’est tant mieux, à imiter leur modèle respectif ni dans le physique ni dans la diction, les deux interprètes […] donnent à cette rencontre un maximum d’intensité. Noël Tizzani — WebThéâtre Lire l’article
La jeunesse de ces deux interprètes confère à ce spectacle quelque chose d’intemporel, porté par des propos forts, justement mis en valeur et ingénieusement scénographiés par la jeune metteuse en scène et comédienne, Barbara Chanut, à la tête de la Compagnie Sochin. Brigitte Corrigou — La Revue du Spectacle Lire l’article
Le montage des textes est habile, le rythme fluide. On sort de l’échange amusé, surpris, et touché. La Petite Revue Lire l’article
↘ Production : Compagnie Sochin
↘ Avec le soutien du Théâtre du Rond-Point (Paris), du CENTQUATRE-PARIS, du Théâtre La Reine Blanche – Scène des Arts et des Sciences (Paris), du Point Éphémère (Paris), du Théâtre de Lorient CDN.
↘ Avec l’aide de l’Adami, du dispositif d’insertion de l’École du TNB (Rennes), de la SPEDIDAM.
↘ Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
↘ Le spectacle a reçu le label « Olympiade Culturelle » de la part de Paris 2024.
↘ Avec le soutien bienveillant de Michel Platini et Jacques Vendroux.
↘ Spectacle créé au Théâtre La Reine Blanche en octobre 2023.
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE=Barbara Chanut
TEXTE=D’après les interviews de Libération :Le Stade de l’Ange, 14 décembre 1987, Mon match le plus dur, 4 mars 1996 et Ma vie comme un match, de Michel Platini, Écrirede Marguerite Duras
JEU = Neil-Adam Mohammedi + Cyrielle Rayet
ET LA PRÉSENCE DE Liza Lamy + Barbara Chanut
CRÉATION LUMIÈRES = Clément Balcon + Rose Bienvenu
DRAMATURGIE = Louis Ripault
CRÉATION SONORE = Liza Lamy
CONSEILS COSTUMES = Lucie Duranteau
ADMINISTRATION = Hugo Réauté
Marguerite Duras VS Michel Platini : son match le plus dur.
Du mercredi 07 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :
dimanche
de 18h00 à 19h20
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 21h20
payant
De 10 à 22 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris
