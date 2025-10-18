Théâtre E ll Viaggio Continua Nouzonville

Théâtre E ll Viaggio Continua

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Un voyage dans le temps, avec Alessandra Lupidi , voix, cordes, peaux et lames (ukulélé, guitare électrique, caisse-claire et sansula) et Anja Schimanski cordes (contrebasse et basse électrique).“E il Viaggio Continua” est un désir, une envie d’Italie et du voyage qui a mûri avec le temps. “E il Viaggio Continua” parle de l’Italie et plus précisément de ses régions, de ses dialectes mais aussi de ses chants qui racontent l’exil. Entre 1886 et 1960, 26 millions d’Italiens ont quitté leur pays avec l’espoir d’un avenir meilleur.De ceux qui dénoncent les conditions de travail des femmes, les piqueuses de riz de la plaine du Pô, les ramasseuses d’olives de la région des Abruzzes…De la guerre et de ses chants de lutte, de ceux qui racontent le quotidien, l’amour et la mort… Autant de sujets universels qui aujourd’hui sont encore si actuels.Malgré les résonances parfois tragiques des sujets abordés, l’humour n’est pas en reste. Il enveloppe de légèreté et d’inattendu ce voyage musical.Billetterie

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49 centreculturel@villedenouzonville.fr

English :

A journey back in time, with Alessandra Lupidi , voice, strings, skins and blades (ukulele, electric guitar, snare and sansula) and Anja Schimanski strings (double bass and electric bass). E il Viaggio Continua? is a desire, a longing for Italy and travel that has matured over time. E il Viaggio Continua? speaks of Italy, and more precisely of its regions, its dialects, but also of its songs that tell the story of exile. Between 1886 and 1960, 26 million Italians left their country in the hope of a better future, singing about the working conditions of women, the rice-pickers of the Po plain, the olive-pickers of the Abruzzi region… About war and its songs of struggle, about daily life, love and death… Despite the sometimes tragic resonance of the subjects tackled, humor is not forgotten. It envelops this musical journey in lightness and unexpectedness.Tickets

German :

Eine Reise durch die Zeit, mit Alessandra Lupidi , Stimme, Saiten, Felle und Klingen (Ukulele, E-Gitarre, Trommel und Sansula) und Anja Schimanski, Saiten (Kontrabass und E-Bass). E il Viaggio Continua? ist ein Wunsch, eine Sehnsucht nach Italien und dem Reisen, die mit der Zeit gereift ist. E il Viaggio Continua? erzählt von Italien, genauer gesagt von seinen Regionen, seinen Dialekten, aber auch von seinen Liedern, die vom Exil erzählen. Zwischen 1886 und 1960 haben 26 Millionen Italiener ihr Land verlassen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.Von den Liedern, die die Arbeitsbedingungen der Frauen anprangern, den Reispflückerinnen in der Po-Ebene, den Olivensammlerinnen in den Abruzzen… Vom Krieg und seinen Kampfliedern, von den Liedern, die vom Alltag, von der Liebe und vom Tod erzählen… Trotz der manchmal tragischen Themen, die angesprochen werden, bleibt der Humor nicht auf der Strecke. Er umhüllt diese musikalische Reise mit Leichtigkeit und Unerwartetem.Tickets

Italiano :

Un viaggio a ritroso nel tempo, con Alessandra Lupidi , voce, corde, pelli e lame (ukulele, chitarra elettrica, rullante e sansula) e Anja Schimanski corde (contrabbasso e basso elettrico). E il Viaggio Continua? è un desiderio, una voglia di Italia e di viaggio che è maturata nel tempo. E il Viaggio Continua? parla dell’Italia, e più precisamente delle sue regioni, dei suoi dialetti, ma anche delle sue canzoni che raccontano l’esilio. Tra il 1886 e il 1960, 26 milioni di italiani hanno lasciato il loro Paese nella speranza di un futuro migliore, cantando le condizioni di lavoro delle donne, i raccoglitori di riso della pianura padana, i raccoglitori di olive dell’Abruzzo… La guerra e i suoi canti di lotta, la vita quotidiana, l’amore e la morte… Tutti questi temi universali sono ancora oggi con noi. Nonostante la risonanza a volte tragica degli argomenti trattati, l’umorismo non viene dimenticato. Esso avvolge questo viaggio musicale nella leggerezza e nell’inaspettato.Biglietti

Espanol :

Un viaje en el tiempo, con Alessandra Lupidi , voz, cuerdas, pieles y láminas (ukelele, guitarra eléctrica, caja y sansula) y Anja Schimanski cuerdas (contrabajo y bajo eléctrico). E il Viaggio Continua? es un deseo, un anhelo de Italia y de viajar que ha madurado con el tiempo. E il Viaggio Continua? trata de Italia, y más concretamente de sus regiones, sus dialectos, pero también de sus canciones que cuentan la historia del exilio. Entre 1886 y 1960, 26 millones de italianos abandonaron su país con la esperanza de un futuro mejor, cantando sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, los arroceros de la llanura del Po, los olivicultores de la región de los Abruzos… Sobre la guerra y sus cantos de lucha, sobre la vida cotidiana, el amor y la muerte… Todos estos temas universales siguen hoy con nosotros. A pesar de la resonancia a veces trágica de los temas tratados, no se olvida el humor. Envuelve este viaje musical en la ligereza y lo inesperado.Entradas

