Théâtre Eau dans le gaz à tous les étages Salle des Fêtes du Château Cadaujac

Théâtre Eau dans le gaz à tous les étages

Salle des Fêtes du Château Parc du Château Cadaujac Gironde

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La troupe de théâtre d’Arbanats Arts’ Banats Scène Cie

donnera une représentation de Eau dans le gaz à tous les étages une comédie de Sébastien Thévenard

Synopsis Un couple de retraités parisiens décide d’organiser la fête des voisins dans leur appartement.

Mais l’ambiance va très vite changer et pas toujours dans le bon sens au fur et à mesure que les secrets concernant les différents invités vont se révéler. .

Salle des Fêtes du Château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 75 84 66 Lestetesaclac@orange.fr

