Théâtre Ébreuil
Théâtre Ébreuil samedi 8 novembre 2025.
Théâtre
Salle A. Pradel Ébreuil Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 16:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Venez découvrir la pièce RouDouDou de Pascal Guillemaud, présentée par la troupe de théâtre BALADENRIME. Rires et émotions garantis ! Ne manquez pas cette représentation.
Salle A. Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 26 04 10 artbelette@gmail.com
English :
Come and discover Pascal Guillemaud’s play RouDouDou , presented by the BALADENRIME theater troupe. Laughter and emotion guaranteed! Don’t miss this performance.
German :
Erleben Sie das Stück RouDouDou von Pascal Guillemaud, das von der Theatergruppe BALADENRIME aufgeführt wird. Lachen und Emotionen sind garantiert! Lassen Sie sich diese Aufführung nicht entgehen.
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo RouDouDou di Pascal Guillemaud, presentato dalla compagnia teatrale BALADENRIME. Risate ed emozioni garantite! Non perdetevi questo spettacolo.
Espanol :
Venga a ver la obra RouDouDou de Pascal Guillemaud, presentada por la compañía de teatro BALADENRIME. Risas y emociones garantizadas No se pierda esta representación.
L’événement Théâtre Ébreuil a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Val de Sioule