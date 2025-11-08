Théâtre

Salle A. Pradel Ébreuil Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez découvrir la pièce RouDouDou de Pascal Guillemaud, présentée par la troupe de théâtre BALADENRIME. Rires et émotions garantis ! Ne manquez pas cette représentation.

Salle A. Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 26 04 10 artbelette@gmail.com

English :

Come and discover Pascal Guillemaud’s play RouDouDou , presented by the BALADENRIME theater troupe. Laughter and emotion guaranteed! Don’t miss this performance.

German :

Erleben Sie das Stück RouDouDou von Pascal Guillemaud, das von der Theatergruppe BALADENRIME aufgeführt wird. Lachen und Emotionen sind garantiert! Lassen Sie sich diese Aufführung nicht entgehen.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo RouDouDou di Pascal Guillemaud, presentato dalla compagnia teatrale BALADENRIME. Risate ed emozioni garantite! Non perdetevi questo spettacolo.

Espanol :

Venga a ver la obra RouDouDou de Pascal Guillemaud, presentada por la compañía de teatro BALADENRIME. Risas y emociones garantizadas No se pierda esta representación.

L’événement Théâtre Ébreuil a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Val de Sioule