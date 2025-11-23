Théâtre Échanges scolaires d’un autre âge Saint-Branchs

Théâtre Échanges scolaires d’un autre âge

Cette pièce de théâtre est jouée par la troupe d’Azay sur Cher. Elle raconte les tribulations d’une famille bourgeoise durant la période trouble de mai 68. Leur fille emporté par le tourbillon de ces événements ébranle la quiétude du cocon familial

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr

English :

This play is performed by the troupe from Azay sur Cher. It recounts the tribulations of a bourgeois family during the troubled period of May 68. Their daughter, caught up in the whirlwind of events, shakes the family cocoon

German :

Dieses Theaterstück wird von der Theatergruppe aus Azay sur Cher aufgeführt. Es erzählt die Geschichte einer bürgerlichen Familie während der turbulenten Zeit des Mai 1968. Ihre Tochter, die in den Strudel der Ereignisse gerissen wird, erschüttert die Ruhe des Familienkokons

Italiano :

Questo spettacolo è interpretato dalla compagnia teatrale Azay sur Cher. Racconta le tribolazioni di una famiglia borghese durante il travagliato periodo del maggio 68. La figlia, coinvolta nel turbine degli eventi, scuote la pace e la tranquillità del bozzolo familiare. La figlia, coinvolta nel turbine degli eventi, scuote la pace e la tranquillità del bozzolo familiare

Espanol :

Esta obra es representada por la compañía de teatro Azay sur Cher. Narra las tribulaciones de una familia burguesa durante el turbulento periodo de mayo del 68. Su hija, atrapada en el torbellino de los acontecimientos, sacude la paz y la tranquilidad del capullo familiar. Su hija, atrapada en el torbellino de los acontecimientos, sacude la paz y la tranquilidad del capullo familiar

