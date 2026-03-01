Théâtre

Salle polyvalente Échassières Allier

Tarif : – – EUR

– de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Les ECHA’TOKS interprètent une pièce écrite par Christine Antoine Les édentés ont du mordant .

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Salle polyvalente Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr

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English :

The ECHA’TOKS perform a play written by Christine Antoine: Les édentés ont du mordant .

L’événement Théâtre Échassières a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule