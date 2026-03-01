Théâtre Échassières
Théâtre Échassières dimanche 22 mars 2026.
Théâtre
Salle polyvalente Échassières Allier
Tarif : – – EUR
– de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Les ECHA’TOKS interprètent une pièce écrite par Christine Antoine Les édentés ont du mordant .
.
Salle polyvalente Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ECHA’TOKS perform a play written by Christine Antoine: Les édentés ont du mordant .
L’événement Théâtre Échassières a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule