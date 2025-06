Théâtre ‘Echo et le comité’ – Place Saint-Pierre Hénon 29 juin 2025 10:30

Côtes-d’Armor

Théâtre ‘Echo et le comité’ Place Saint-Pierre Le Petit Théâtre Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 10:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Par la troupe de théâtre des Petits Gibus.

Réservations par mail ou téléphone / Grignotages salés et sucrés sur place.

Les enfants ont bossé toute l’année. Ils ont bondi, réfléchi à tue-tête, osé clamer leurs répliques les yeux dans les yeux, et voilà bientôt l’heure de la représentation.

Acte 1 « le comité enfantin pour la préservation du sommeil » (pièce de Jérémie avec les enfants de la troupe) Les enfant se rendent compte que les adultes sont parfois fatigués, voire même un peu tendus ne vous inquiétez pas, ils sont là pour vous aider. Pendant cette pièce, vous aurez le droit à un moment de détente impossible à oublier, puisque nos jeunes spécialistes en méditation vont venir vous exalter en beauté.

Acte 2 « Echo » (adaptation de Sarah Carré avec les ados de la troupe)

On connaît le mythe de Narcisse, ce demi-dieu grec qui se complaisait dans la contemplation de sa propre image. Notre pièce imagine qu’aujourd’hui, il aurait tous les réseaux sociaux à sa disposition ! Mêlée avec les témoignages des ados, cette pièce tente de rire de notre besoin de plaire, au siècle des selfies et de l’intelligence artificielle. .

Place Saint-Pierre Le Petit Théâtre

Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 71 26 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre ‘Echo et le comité’ Hénon a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André