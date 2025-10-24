Théâtre Eclats de vers à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Théâtre seul en scène Poésie ECLATS DE VERS de Pucheu fils et père avec Michel Pucheu

S’inspirant de son livre ON PEUT RIRE DE TOUX, MÊME DE LA COQUELUCHE , Michel PUCHEU alias LAPUCHE, auteur et comédien, nous régale de quelques textes ciselés au fil de son inspiration où percent toujours une malice bienveillante et une fine observation du quotidien.

Par sa verve et sa gestuelle, ce truculent landais nous emporte dans un tourbillon jubilatoire tout à fait original et très personnel qui allie poésie et franche rigolade… Ça sent fort le vécu !

Venez vous régaler d’un cocktail spirituel, impertinent et hilarant sur quelques vicissitudes intemporelles de la vie… Vous n’aurez pas à lui tirer les vers du nez… il va s’en charger ! .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

