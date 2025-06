Théâtre École de théâtre Bruits de Couloirs Ferme à vendre ! Le Mur Luc-la-Primaube 5 juillet 2025 07:00

Pièces présentées par l’école de théâtre Bruits de Couloirs: Ferme à vendre ! et Le Mur.

Le samedi 5 juillet à 20h45 et le dimanche 6 juillet à 15h.

Entrée libre .

place de l’Esplanade

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

English :

Plays presented by the Bruits de Couloirs theater school: Ferme à vendre ! and Le Mur.

Saturday, July 5 at 8:45pm and Sunday, July 6 at 3pm.

German :

Stücke, die von der Theaterschule Bruits de Couloirs aufgeführt werden: Ferme à vendre! und Le Mur.

Am Samstag, den 5. Juli um 20.45 Uhr und am Sonntag, den 6. Juli um 15 Uhr.

Italiano :

Spettacoli presentati dalla scuola di teatro Bruits de Couloirs: Ferme à vendre ! e Le Mur.

Sabato 5 luglio alle 20.45 e domenica 6 luglio alle 15.00.

Espanol :

Obras presentadas por la escuela de teatro Bruits de Couloirs: Ferme à vendre ! y Le Mur.

Sábado 5 de julio a las 20.45 h y domingo 6 de julio a las 15.00 h.

