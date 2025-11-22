Théâtre Edmond ! Ou de la Naissance de Cyrano Salle des fêtes Saillat-sur-Vienne

Théâtre Edmond ! Ou de la Naissance de Cyrano

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

2025-11-22

L’atelier théâtre Garance vous invite à découvrir Edmond ! Ou de la Naissance de Cyrano , une pièce pleine d’esprit et d’émotion. Plongez dans l’univers captivant d’Alexis Michalik, où humour et poésie se mêlent pour raconter la genèse d’un chef-d’œuvre littéraire.

D’après la comédie d’Alexis Michalik et mise en scène par Mohamed Maach, cette création est portée par une troupe talentueuse Nelly Trincart, Alain Baussaron, Philippe Nicoleau, et bien d’autres. Laissez-vous emporter par leur jeu dynamique et leur énergie contagieuse !

Un spectacle pour tous À partir de 12 ans, en famille ou entre amis, venez partager un moment de culture et de rire. Réservez vite vos places par téléphone.

Un projet local et solidaire Organisé par Familles Rurales de Saillat-sur-Vienne, cet événement est une belle occasion de soutenir la vie culturelle de votre région. .

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 14 29 07

