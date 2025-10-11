Théâtre EDMOND Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon
Théâtre EDMOND
Salle des fêtes Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les plus jeunes
Début : 2025-10-11 20:30:00
Fête et Culture en Saintonge vous donne rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30
Salle des fêtes Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 50 85
English :
Fête et Culture en Saintonge invites you to the Salle des Fêtes at 8:30 p.m
German :
Fête et Culture en Saintonge lädt Sie um 20:30 Uhr in den Salle des fêtes ein
Italiano :
Fête et Culture en Saintonge vi invita alla Salle des Fêtes alle 20.30
Espanol :
Fête et Culture en Saintonge le invita a la Salle des Fêtes a las 20.30 h
