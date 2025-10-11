Théâtre EDMOND Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon

Théâtre EDMOND Salle des fêtes Saint-Ciers-du-Taillon samedi 11 octobre 2025.

Théâtre EDMOND

Salle des fêtes Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Enfants de 6 à 12 ans

Gratuit pour les plus jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Fête et Culture en Saintonge vous donne rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30

.

Salle des fêtes Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 50 85

English :

Fête et Culture en Saintonge invites you to the Salle des Fêtes at 8:30 p.m

German :

Fête et Culture en Saintonge lädt Sie um 20:30 Uhr in den Salle des fêtes ein

Italiano :

Fête et Culture en Saintonge vi invita alla Salle des Fêtes alle 20.30

Espanol :

Fête et Culture en Saintonge le invita a la Salle des Fêtes a las 20.30 h

L’événement Théâtre EDMOND Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-10-03 par Offices de Tourisme de Jonzac