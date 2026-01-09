Théâtre Edwige feuillère Saison -2026 Théâtre Edwige Feuillère Vesoul
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Début : 2026-02-05 20:30:00
2026-02-05
Danse L’incandescence des corps
FEU
Neuf danseuses autour d’un cercle de feu, fédérateur et salvateur. .
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
