Théâtre Edwige Feuillère Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Théâtre Edwige Feuillère

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Scène contemporaine régionale

Les apéros d’Edwige N2

Carte blanche aux artistes de la Région retour de la compagnie La dernière maison du village et de ses fantaisie hybrides, folies et poésies sonores. Une expérience….imprévisible… .

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billeterie@theatre-edwige-feuillere.fr

