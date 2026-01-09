Théâtre Edwige Feuillère Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Théâtre Edwige Feuillère

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Chanson Poétique du refuge

Babx

Nommé aux victoire de la musique, Grand prix de l’académie Charles Cros, parrain du tremplin 2025 .

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Edwige Feuillère

L’événement Théâtre Edwige Feuillère Vesoul a été mis à jour le 2026-01-09 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL