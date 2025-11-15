Théâtre : Elise et Moi L’Acousti’k Miniac-Morvan

Théâtre : Elise et Moi L’Acousti’k Miniac-Morvan samedi 15 novembre 2025.

Théâtre : Elise et Moi L’Acousti’k Miniac-Morvan 15 et 16 novembre 6 € plein tarif | 5 € tarif réduit | gratuit moins de 12 ans

Compagnie « Les Pépites de Granit »

**Le président de la République a disparu**. Pour sauver les apparences auprès des médias et du reste du monde, le chef du cabinet du président décide de le remplacer par un sosie. Après des recherches très poussées, il trouve le sosie parfait à 99.98%. C’est M. Manvut, un agriculteur. Lui et sa femme se retrouvent propulsés au sommet de l’état.

Comment vont-ils s’en sortir ? Et comment l’Elysée va survivre à leur passage ?

Pour en savoir plus, venez nous voir …

### Informations

**Elise & Moi**, comédie en 3 actes de Viviane Tardivel.

* Samedi 15 novembre 2025 à 20h30

* Dimanche 16 novembre 2025 à 15h30

Entracte, avec boissons et petite restauration.

### Tarif

* 6 € plein tarif

* 5 € tarif réduit (dont habitants de Miniac-Morvan)

* Gratuit moins de 12 ans

### Renseignements

La troupe de théâtre « **Les Pépites de Granit** » est une troupe de Lanhélin.

* **06 10 19 21 54**

* [lespepitesdegranit@gmail.com](mailto:lespepitesdegranit@gmail.com)

* [www.facebook.com](https://www.facebook.com/p/Les-p%C3%A9pites-de-Granit-100092405792530/)

* [www.instagram.com/lespepitesdegranit](https://www.instagram.com/lespepitesdegranit/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T17:30:00.000+01:00

1

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.facebook.com/p/Les-p%C3%A9pites-de-Granit-100092405792530/ https://www.instagram.com/lespepitesdegranit/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77