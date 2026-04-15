Théâtre – Élise et moi – Les Têtes à Plapp’ Salle polyvalente de Pournoy-la-chetive Pournoy-la-Chétive Samedi 25 avril, 20h30 Entrée libre (au chapeau)

La troupe de théâtre amateur Les Têtes à Plapp’ présente leur comédie “Élise et moi” à Pournoy-la-chetive, près de Metz.

Rien ne va plus à l’Élysée : le Président de la République a mystérieusement disparu ! Pour éviter la panique, les autorités prennent une décision improbable… lui trouver un sosie. Une situation qui dérape rapidement dans cette comédie de quiproquos.

Durée : 1h30 sans entracte

Texte : Viviane Tardivel

Mise en scène : Gaëlle Hartmann

Cette représentation s’inscrit dans la saison de théâtre amateur local en Moselle, avec une proposition accessible au public de la région messine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T22:00:00.000+02:00

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0651313121 tetesaplapp@gmail.com

Salle polyvalente de Pournoy-la-chetive Rue de Metz M5, 57420 Pournoy-la-Chétive Pournoy-la-Chétive 57420 Moselle



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