Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable, Salle Mélusine Bonnétable

Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable
Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe
Début : 2026-01-17 21:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
2026-01-17 2026-01-18 2026-04-25 2026-04-26
Une bonne tranche de rires au programme !
La troupe Les Tréteaux de Malestable vous propose une représentation de sa nouvelle pièce de théâtre de Viviane Tardivel Elise et Moi .
Rien ne va plus à l’Élysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons?
Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Comment arriver à le dissimuler aux médias, aux électeurs et au reste du monde ?!?!?
Infos et réservations au 06 83 87 60 63
Plusieurs représentations sont programmées de janvier à fin avril 2026.
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/profile.php?id=100057489848598 .
Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
