Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable Théâtre municipal Mamers

Une bonne tranche de rires au programme !

L’association Mamer’Thon invite la troupe Les Tréteaux de Malestable et vous propose une représentation de la pièce de théâtre de Viviane Tardivel Elise et Moi .

Rien ne va plus à l’Élysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons?

Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Comment arriver à le dissimuler aux médias, aux électeurs et au reste du monde ?!?!?

Tarifs 10€/adulte et 5€/enfant de moins de 12 ans

Infos et réservations au à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

Plusieurs représentations sont programmées de janvier à fin avril 2026.

Plus d’informations sur https://www.facebook.com/profile.php?id=100057489848598 .

Théâtre municipal Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

