Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable

Salle polyvalente Mézières-sur-Ponthouin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Une bonne tranche de rires au programme !

La troupe Les Tréteaux de Malestable vous propose une représentation de la pièce de théâtre de Viviane Tardivel Elise et Moi .

Rien ne va plus à l’Élysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons?

Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Comment arriver à le dissimuler aux médias, aux électeurs et au reste du monde ?!?!?

Réservations au 06 78 11 01 46.

Plus d’informations sur https://www.facebook.com/profile.php?id=100057489848598 .

Salle polyvalente Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A good slice of laughter on the program!

L’événement Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable Mézières-sur-Ponthouin a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Maine Saosnois