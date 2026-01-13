Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable Mézières-sur-Ponthouin
Théâtre Elise et Moi par Les Tréteaux de Malestable Mézières-sur-Ponthouin samedi 11 avril 2026.
Salle polyvalente Mézières-sur-Ponthouin Sarthe
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
2026-04-11
Une bonne tranche de rires au programme !
La troupe Les Tréteaux de Malestable vous propose une représentation de la pièce de théâtre de Viviane Tardivel Elise et Moi .
Rien ne va plus à l’Élysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons?
Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Comment arriver à le dissimuler aux médias, aux électeurs et au reste du monde ?!?!?
Réservations au 06 78 11 01 46.
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/profile.php?id=100057489848598 .
Salle polyvalente Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
A good slice of laughter on the program!
