Théâtre Élise et moi Salle des Fêtes Saint-Victor samedi 7 février 2026.
Salle des Fêtes Impasse Anatole France Saint-Victor Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Une pièce comique en 3 actes de Viviane TARDIVEL, interprétée par la troupe du Coup de Théâtre .
Organisée par le comité des fêtes de Saint-Victor.
Salle des Fêtes Impasse Anatole France Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 37 43
English :
A comic play in 3 acts by Viviane TARDIVEL, performed by the Coup de Théâtre troupe.
Organized by the Comité des fêtes de Saint-Victor.
