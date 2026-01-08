Théâtre Élise et moi Salle des Fêtes Saint-Victor

Théâtre Élise et moi

Salle des Fêtes Impasse Anatole France Saint-Victor Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Une pièce comique en 3 actes de Viviane TARDIVEL, interprétée par la troupe du Coup de Théâtre .

Organisée par le comité des fêtes de Saint-Victor.

Salle des Fêtes Impasse Anatole France Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 37 43

English :

A comic play in 3 acts by Viviane TARDIVEL, performed by the Coup de Théâtre troupe.

Organized by the Comité des fêtes de Saint-Victor.

L’événement Théâtre Élise et moi Saint-Victor a été mis à jour le 2026-01-08 par Montluçon Tourisme