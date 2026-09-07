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Théâtre « Élise ! Mon café ! » Espace culturel Agon-Coutainville

dimanche 22 novembre 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville

Théâtre « Élise ! Mon café ! » Espace culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace culturel
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Théâtre « Élise ! Mon café ! »

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Plongez en 1936, au cœur d’un tourbillon d’humour et de nostalgie !
Rien ne va plus chez les Bourgeois. Alors que le pays est paralysé par les grandes grèves de 1936, ce couple de la haute société voit sa fortune fondre comme neige au soleil. Le mari panique face à la ruine qui menace, mais Madame refuse catégoriquement de changer son train de vie. Sa priorité absolue ? Engager Élise, une nouvelle bonne, pour maintenir les apparences. L’arrivée d’une amie totalement ruinée et prête à tout pour les « aider » va finir de bousculer ce fragile château de cartes.

Entre rires et émotion, la troupe du Théâtre aux Champs vous propose une comédie de boulevard moderne qui égratigne avec tendresse les travers humains face à la crise.

Rendez-vous à 15h à l’espace culturel d’Agon-Coutainville.   .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 15 61 77 41  jean-michel.lefournier@orange.fr

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English : Théâtre « Élise ! Mon café ! »

L’événement Théâtre « Élise ! Mon café ! » Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme

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