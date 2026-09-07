Informations pratiques

Hauteville-la-Guichard

Théâtre « Élise ! Mon café ! »

salle des fêtes Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Plongez en 1936, au cœur d’un tourbillon d’humour et de nostalgie !

Rien ne va plus chez les Bourgeois. Alors que le pays est paralysé par les grandes grèves de 1936, ce couple de la haute société voit sa fortune fondre comme neige au soleil. Le mari panique face à la ruine qui menace, mais Madame refuse catégoriquement de changer son train de vie. Sa priorité absolue ? Engager Élise, une nouvelle bonne, pour maintenir les apparences. L’arrivée d’une amie totalement ruinée et prête à tout pour les « aider » va finir de bousculer ce fragile château de cartes.

Entre rires et émotion, la troupe du Théâtre aux Champs vous propose une comédie de boulevard moderne qui égratigne avec tendresse les travers humains face à la crise.

Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes d’Hauteville-la-Guichard. .

salle des fêtes Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 6 43 88 40 86 hautevillesemontre50@gmail.com

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English : Théâtre « Élise ! Mon café ! »

L’événement Théâtre « Élise ! Mon café ! » Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme