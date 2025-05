Théâtre Elles sont Molière – Salle des Fêtes Champagnac-la-Rivière, 31 mai 2025 20:15, Champagnac-la-Rivière.

Haute-Vienne

Théâtre Elles sont Molière Salle des Fêtes Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 20:15:00

fin : 2025-05-31 22:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Elles sont Molière est une pièce de théâtre interprétée et mise en scène par Madalen Larvor et Claudia Lapisardi.

Elles sont d’hier et d’aujourd’hui, font résonner les problématiques actuelles en vers et en prose. Plusieurs personnages du théâtre de Molière viennent nous parler sur scène de nous, aujourd’hui. .

Salle des Fêtes Rue du Caillaudou

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72 communication@champagnac-la-riviere.fr

