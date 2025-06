Théâtre Elliot au collège – Salle polyvalente Xertigny 19 juin 2025 19:30

Tarif : – – EUR

Gratuit

Venez découvrir la vie d’un petit collégien « Elliot »Tout public

Salle polyvalente Route d’Epinal

Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 10 34

English :

Come and discover the life of a little schoolboy, « Elliot »

German :

Erfahren Sie mehr über das Leben des kleinen Schuljungen « Elliot »

Italiano :

Venite a scoprire la vita di un piccolo scolaro chiamato « Elliot »

Espanol :

Ven a descubrir la vida de un pequeño colegial llamado « Elliot »

