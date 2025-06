Théâtre « Elu produit de l’année » Nedde 5 juillet 2025 20:30

Théâtre « Elu produit de l’année » Salle polyvalente Nedde Haute-Vienne

Charles Pavot, propriétaire et dirigeant d’une biscuiterie familiale au bord de la faillite, voit ses ventes miraculeusement exploser le jour où une puissante drogue de synthèse se trouve accidentellement incorporée à sa pâte à gâteaux. Bien décidé à surfer sur cette opportunité au mépris du droit et de la morale, le chef d’entreprise va devoir, pour conserver son juteux business, affronter un dangereux trafiquant de drogue, un flic suspicieux et un inspecteur sanitaire déterminé.

Entre quiproquos explosifs, dilemmes cocasses et humour noir, « Élu produit de l’année », une pièce de Jérôme Lechair, nous entraîne dans une spirale de péripéties où le goût du profit peut s’avérer… amer. .

Salle polyvalente

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 62 36 36 contact@lesavionssansaile.fr

