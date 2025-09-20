Théâtre Elu produit de l’année Salle des fêtes Saillat-sur-Vienne

Théâtre Elu produit de l’année Salle des fêtes Saillat-sur-Vienne samedi 20 septembre 2025.

Théâtre Elu produit de l’année

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La compagnie « Les Avions Sans Ailes » font escales à Saillat-sur-Vienne pour vous divertir avec la pièce de théâtre « Elu produit de l’année ».

Et si une simple biscuiterie devenait le théâtre d’une aventure rocambolesque ? Charles Pavot, patron au bord de la faillite, voit ses ventes s’envoler du jour où… une drogue de synthèse se glisse accidentellement dans sa pâte à gâteaux ! De là, tout s’emballe un business florissant mais fragile, un trafiquant menaçant, un flic méfiant, un inspecteur sanitaire déterminé… et une menace insoupçonnée qui rôde dans l’ombre. Entre humour grinçant, suspense et situations délirantes, cette comédie mise en scène par Jérôme Lechair vous entraîne dans un tourbillon où morale et profit s’affrontent.

Servie par une troupe dynamique et pleine d’énergie, la pièce promet un moment drôle, piquant et inattendu. Réservation recommandée. .

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 62 36 36 contact@lesavionssansaile.fr

English : Théâtre Elu produit de l’année

German : Théâtre Elu produit de l’année

Italiano :

Espanol : Théâtre Elu produit de l’année

L’événement Théâtre Elu produit de l’année Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Porte Océane du Limousin