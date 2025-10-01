Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés Salle Jean Macé Montignac-Lascaux

21h. , Face à un cimetière saturé et à l’impossibilité de l’agrandir, le maire de Beaucon-le-Château interdit radicalement de mourir dans la commune. 5€ et 8€

Une pièce de Jean-Pierre Martinez, proposée par la troupe « Les Théât’heureux » de l’Amicale Laîque de Montignac, dans le cadre d’Octobre Rose.

« Le cimetière de Beaucon-le-Château affiche complet. Pour accueillir de nouveaux défunts il faudrait procéder à une extension. Mais la propriétaire du parc adjacent refuse obstinément d’en céder la moindre parcelle. Pour remédier à cette situation d’urgence, le maire prend une mesure radicale mourir sera strictement interdit sur le territoire de la commune sous peine de poursuites ». .

Salle Jean Macé Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

English : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés

21h. faced with a saturated cemetery and the impossibility of enlarging it, the mayor of Beaucon-le-Château radically bans dying in the commune. 5? and 8?

German : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés

21h. der Bürgermeister von Beaucon-le-Château verbietet radikal, in der Gemeinde zu sterben, da der Friedhof überfüllt ist und nicht vergrößert werden kann. 5? und 8?

Italiano :

21h. di fronte a un cimitero saturo e all’impossibilità di ampliarlo, il sindaco di Beaucon-le-Château ha imposto un divieto radicale di morire in città. 5? e 8?

Espanol : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés

21h. ante la saturación del cementerio y la imposibilidad de ampliarlo, el alcalde de Beaucon-le-Château ha impuesto una prohibición radical de morir en la ciudad. 5? y 8?

