Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés Salle Jean Macé Montignac-Lascaux
Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés Salle Jean Macé Montignac-Lascaux mercredi 1 octobre 2025.
Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés
Salle Jean Macé Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
21h. , Face à un cimetière saturé et à l’impossibilité de l’agrandir, le maire de Beaucon-le-Château interdit radicalement de mourir dans la commune. 5€ et 8€
Une pièce de Jean-Pierre Martinez, proposée par la troupe « Les Théât’heureux » de l’Amicale Laîque de Montignac, dans le cadre d’Octobre Rose.
« Le cimetière de Beaucon-le-Château affiche complet. Pour accueillir de nouveaux défunts il faudrait procéder à une extension. Mais la propriétaire du parc adjacent refuse obstinément d’en céder la moindre parcelle. Pour remédier à cette situation d’urgence, le maire prend une mesure radicale mourir sera strictement interdit sur le territoire de la commune sous peine de poursuites ». .
Salle Jean Macé Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr
English : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés
21h. faced with a saturated cemetery and the impossibility of enlarging it, the mayor of Beaucon-le-Château radically bans dying in the commune. 5? and 8?
German : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés
21h. der Bürgermeister von Beaucon-le-Château verbietet radikal, in der Gemeinde zu sterben, da der Friedhof überfüllt ist und nicht vergrößert werden kann. 5? und 8?
Italiano :
21h. di fronte a un cimitero saturo e all’impossibilità di ampliarlo, il sindaco di Beaucon-le-Château ha imposto un divieto radicale di morire in città. 5? e 8?
Espanol : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés
21h. ante la saturación del cementerio y la imposibilidad de ampliarlo, el alcalde de Beaucon-le-Château ha impuesto una prohibición radical de morir en la ciudad. 5? y 8?
L’événement Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère