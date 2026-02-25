Théâtre | Emilienne d’Alençon Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Vendredi 13 mars 2026 | 20h00

Théâtre

Si l’histoire des femmes est un panier, celui-ci est troué, il manque des fils, des histoires oubliées. Raconter la vie d’Emilienne d’Alençon au plateau aujourd’hui, c’est retisser un de ces fils. Le spectacle mêle ainsi la vie et l’oeuvre d’Emilienne d’Alençon, il ressuscite sa mémoire pour le spectateur contemporain.

Ecrit à partir d’archives, le spectacle rassemble un fragment de poésies, de journaux, de carnets intimes, de témoignages, il tisse un dialogue entre archives, biographie et poèmes. En mêlant sa vie à l’histoire de son siècle, aux questionnements des femmes au plateau, les identités se croisent et la petite se mêle à la grande Histoire. Emilienne nait fille de concierge, elle passe le conservatoire d’art dramatique à seize ans, elle est embauchée par le cirque d’été et sa carrière commence. Elle devient l’une des Trois Grâces de la Belle époque, une des femmes les plus courtisées de son siècle.

Ouvertement bisexuelle, elle publie un recueil de poèmes sur ses amours, ses joies, la fête et la Guerre.De sa grande liberté et de son indépendance résonnent une profonde modernité.

Spectacle créé avec le soutien de Nanterre Université, de la CAPE, de la Mission Egalité et soutenu en accueil en résidence par La Manekine Atelier de fabrique artistique.

Mise en scène et écriture : Elise Prevost

Collaboration artistique : Jeanne Lacombe

Avec : Mathilde Ardant, Constance Bascou,

Léone Feret Gracia , Heloïse Ghaleh-Marzban

et Elisa Libri.

Spectacle proposé par la compagnie Mnémosyne

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Centre Paris Anim' Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

