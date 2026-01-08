Théâtre Emma aime Anne Centre culturel Robert Margerit Isle

Théâtre Emma aime Anne

Centre culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez assister à la pièce de théâtre Emma aime Anne au centre culturel islois.

Emma s’empare des chansons d’Anne Sylvestre, car comme elle le dit au public, c’est elle qui l’aime le plus au monde et en plus elle les a toutes apprises par cœur. Elle a demandé à Nathalie Miravette, la pianiste d’Anne pendant 11 années, si elle voulait bien l’accompagner.

