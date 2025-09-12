Théâtre Emma Théâtre Francis-Planté Orthez
Théâtre Emma Théâtre Francis-Planté Orthez jeudi 30 avril 2026.
Théâtre Emma
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Emma lit Françoise Sagan et elle rêve à des histoires d’amour immorales, où le corps enfin se libère et où la femme affirme son désir sur un air de mambo. Chez Sagan, tout vaut mieux que l’ennui. Et ça, Emma le partage.
Emma lit et ça lui donne des idées. .
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
English : Théâtre Emma
German : Théâtre Emma
Italiano :
Espanol : Théâtre Emma
L’événement Théâtre Emma Orthez a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coeur de Béarn