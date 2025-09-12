Théâtre Emma Théâtre Francis-Planté Orthez

Théâtre Emma Théâtre Francis-Planté Orthez jeudi 30 avril 2026.

Théâtre Emma

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Emma lit Françoise Sagan et elle rêve à des histoires d’amour immorales, où le corps enfin se libère et où la femme affirme son désir sur un air de mambo. Chez Sagan, tout vaut mieux que l’ennui. Et ça, Emma le partage.

Emma lit et ça lui donne des idées. .

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

English : Théâtre Emma

German : Théâtre Emma

Italiano :

Espanol : Théâtre Emma

L’événement Théâtre Emma Orthez a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coeur de Béarn