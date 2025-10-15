Théâtre (é)mouvoir Thann
Théâtre (é)mouvoir Thann samedi 31 janvier 2026.
Théâtre (é)mouvoir
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 11:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Regardons le monde comme un tout-petit. (é)Mouvoir explore l’impermanence avec une scénographie sensible où l’enfant évolue librement. Pluie, herbes et mousse deviennent caresse, chemin et écrin. Un moment poétique et partagé entre adultes et enfants. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
(é)Mouvoir, a poetic experience where rain, grass and moss become a caress, a path and a setting. A moment shared between adults and children.
German :
(é)Mouvoir, eine poetische Erfahrung, bei der Regen, Gräser und Moos zu einer Liebkosung, einem Weg und einem Schmuckkästchen werden. Ein gemeinsamer Moment von Erwachsenen und Kindern.
Italiano :
(é)Mouvoir, un’esperienza poetica in cui la pioggia, l’erba e il muschio diventano una carezza, un percorso e una scenografia. Un momento condiviso tra adulti e bambini.
Espanol :
(é)Mouvoir, una experiencia poética donde la lluvia, la hierba y el musgo se convierten en caricia, camino y escenario. Un momento compartido entre adultos y niños.
