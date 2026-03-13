Théâtre EN ADDICTO Scène des Bains Douches Montbéliard

Théâtre EN ADDICTO

Scène des Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28

En addicto pièce de théâtre — Solo

Plongée au cœur de l’addiction. Thomas Quillardet restitue la parole des patient·es et soignant·es d’un service d’addictologie. Seul en scène, il incarne leurs histoires intimes avec une justesse bouleversante, révélant la virulence du combat contre la dépendance et la fragilité du soin.

Synopsis

Suite à une résidence de six mois au sein d’un hôpital de jour spécialisé en addictologie, Thomas Quillardet s’empare du plateau pour donner corps aux témoignages des personnes suivies et du personnel soignant. Il prête sa voix à une mosaïque de récits, entre confidences à fleur de peau et réflexions sur le système d’accompagnement thérapeutique.

Sans artifices, avec une mise en scène dépouillée qui laisse place aux silences et aux respirations, En addicto saisit l’âpreté de la lutte intérieure. Entre vide et espoir, rechutes et relèvements, l’acteur traverse ces trajectoires de vie avec une précision troublante. L’addiction y est moins un trouble qu’un langage sensible — une quête d’apaisement, un cri que l’on tente de contenir.

Oscillant entre éclats d’humour et brutalité du réel, Quillardet compose un théâtre de l’écoute où chaque existence résonne. Il éclaire des destins souvent invisibles, questionne le poids du regard social et les paradoxes de la prise en charge. Un monologue qui bouscule autant qu’il interpelle — et invite le public à entendre celles et ceux que l’on réduit trop souvent à leur faille. .

Scène des Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre EN ADDICTO

L’événement Théâtre EN ADDICTO Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD