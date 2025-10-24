Théâtre en alsacien Blutti Wohret ! Sélestat

Théâtre en alsacien Blutti Wohret ! Sélestat vendredi 24 octobre 2025.

Théâtre en alsacien Blutti Wohret !

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Venez vous divertir lors d’une soirée théâtrale en alsacien, buvette et petite restauration 1 heure avant et après le spectacle

Ce qui devait être un simple repas entre voisins se transforme en une farce délirante où secrets et frustrations éclatent au grand jour. Le dîner s’enlise dans le chaos le plus total, et chacun révèle une part de lui-même qu’il aurait préféré garder cachée.

Une comédie de mœurs pleine de quiproquos et de révélations imprévues, où l’hospitalité tourne à la catastrophe, rappelant que la curiosité est souvent un vilain défaut… .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 08 98 94

English :

Come and enjoy an evening of theatre in Alsatian, with refreshments and snacks 1 hour before and after the show

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei einem Theaterabend in elsässischer Sprache, Getränkestand und kleine Speisen 1 Stunde vor und nach der Vorstellung

Italiano :

Venite a godervi una serata di teatro in alsaziano, con rinfreschi e spuntini 1 ora prima e dopo lo spettacolo

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada de teatro en alsaciano, con refrescos y aperitivos 1 hora antes y después del espectáculo

L’événement Théâtre en alsacien Blutti Wohret ! Sélestat a été mis à jour le 2025-09-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme