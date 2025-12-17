Théâtre en alsacien HERMANOÏD Illfurth

Théâtre en alsacien HERMANOÏD

25 rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-25 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-28

Le théâtre St-Martin d’ILLFURTH vous présente sa pièce en alsacien HERMANOÏD Une vie paisible dans un quartier calme, et pourtant … Chacun aurait besoin d’une aide pour le ménage, la lessive ou encore l’éducation des enfants …. Rien de plus simple, il suffit de commander un androïd. Sitôt commandé, sitôt livré. Hermanoïd, mi-robot, mi-humain fait le bonheur de tous ! Mais pour combien de temps ? On vous laisse découvrir le tout en venant à une de nos représentations. .

25 rue Burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 00 76

English :

