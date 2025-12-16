Théâtre en alsacien Scherwiller
Théâtre en alsacien Scherwiller samedi 17 janvier 2026.
Théâtre en alsacien
Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31
Pièce de théâtre en alsacien avec poésie et chants en première partie
La troupe de théâtre alsacien de Scherwiller présente sa nouvelle pièce de théâtre en dialecte Armi millionar , comédie d’Alphonse Glock.
En première partie, Les Philosophes relatent l’actualité plus ou moins récente et la chorale Ste Cécile interprète trois chants. .
Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 90 82
English :
Play in Alsatian with poetry and songs in the first part
