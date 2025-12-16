Théâtre en alsacien

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31

Pièce de théâtre en alsacien avec poésie et chants en première partie

La troupe de théâtre alsacien de Scherwiller présente sa nouvelle pièce de théâtre en dialecte Armi millionar , comédie d’Alphonse Glock.

En première partie, Les Philosophes relatent l’actualité plus ou moins récente et la chorale Ste Cécile interprète trois chants. .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 90 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play in Alsatian with poetry and songs in the first part

L’événement Théâtre en alsacien Scherwiller a été mis à jour le 2025-12-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme