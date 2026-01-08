Théâtre En attendant Cyrano Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
Théâtre En attendant Cyrano
Théâtre de la Presle Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28 2026-03-01
Venez nombreux pour découvrir le spectacle de théâtre et d’escrime à voir absolument. Il s’agit de la pièce de théâtre En attendant Cyrano par la compagnie Tryd’Art !
Théâtre de la Presle Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
Come one, come all to discover the must-see theater and fencing show. It’s the play En attendant Cyrano by the Tryd’Art company!
