Théâtre En attendant Cyrano Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Théâtre En attendant Cyrano

Théâtre de la Presle Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Venez nombreux pour découvrir le spectacle de théâtre et d’escrime à voir absolument. Il s’agit de la pièce de théâtre En attendant Cyrano par la compagnie Tryd’Art !

Théâtre de la Presle Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

English :

Come one, come all to discover the must-see theater and fencing show. It’s the play En attendant Cyrano by the Tryd’Art company!

