Théâtre En attendant les loups Beaugency

samedi 24 janvier 2026
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency
Début : 2026-01-24 16:00:00
2026-01-24
Du théâtre pour les enfants à partir de 4 ans !
Découvrez ou redécouvrez trois des contes les plus célèbres sur les loups. Tous les loups y seront traités du vieux loup sage au jeune loup, du loup solitaire à celui vivant en meute. Une chose est sûre, rires et frissons garantis !
Les trois contes figurant dans ce spectacle sont les suivants Le pot de miel , Les trois p’tits cochons et Le loup et les sept chevreaux .
Alors un brin de courage, prenez votre clé magique et rentrez dans l’histoire !
Public 4 ans et plus .
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr
English :
Theater for children aged 4 and up!
German :
Theater für Kinder ab 4 Jahren!
Italiano :
Teatro per bambini dai 4 anni in su!
Espanol :
Teatro para niños a partir de 4 años
