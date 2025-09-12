Théâtre En attendant les loups Beaugency

samedi 24 janvier 2026

Théâtre En attendant les loups

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

16:00:00

16:50:00

2026-01-24

Du théâtre pour les enfants à partir de 4 ans !

Découvrez ou redécouvrez trois des contes les plus célèbres sur les loups. Tous les loups y seront traités du vieux loup sage au jeune loup, du loup solitaire à celui vivant en meute. Une chose est sûre, rires et frissons garantis !

Les trois contes figurant dans ce spectacle sont les suivants Le pot de miel , Les trois p’tits cochons et Le loup et les sept chevreaux .

Alors un brin de courage, prenez votre clé magique et rentrez dans l’histoire !

Public 4 ans et plus .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

English :

Theater for children aged 4 and up!

German :

Theater für Kinder ab 4 Jahren!

Italiano :

Teatro per bambini dai 4 anni in su!

Espanol :

Teatro para niños a partir de 4 años

