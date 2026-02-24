Théâtre | En avant toutes Montataire

Théâtre | En avant toutes

Le mardi 3 mars, pour célébrer en avance la journée internationale des droits des femmes, Le Palace vous invite à un voyage entre les continents et les époques qui fait la part belle aux femmes, grâce aux silhouettes de papier mises en scène par Zoé Grossot. Dès 11 ans, durée 1h15.

Connaissez-vous Anne Lister, Joséphine Pencalet, Louise Chatelain ? Savez-vous qu’en Nubie il existait une civilisation matriarcale aussi riche et florissante que la civilisation égyptienne ? Ou bien que la plus grande flotte de pirates avait été dirigée par une femme ? Dans un seule en scène, Zoé Grossot exhume des portraits de femmes aux destins extraordinaires, que notre histoire a effacées.

Un voyage entre les continents et les époques qui fait la part belle aux femmes, à leur diversité, à leurs destins exceptionnels mais aussi dramatiques, à leur quotidien, à leurs luttes, à leur force. Une célébration collective à laquelle elle invite le public avec bienveillance et humour.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Public Ado-Adulte (Dès 11 ans)

Le mardi 3 mars à 20h

Durée 1h15

Tarif unique: 4€

Renseignements au 03 44 24 69 97 ou par mail: lepalace@mairie-montataire.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt Déportés .

8 bis, Rue des Déportés Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 69 97 lepalace@mairie-montataire.fr

English :

On Tuesday March 3, to celebrate International Women’s Rights Day ahead of schedule, Le Palace invites you on a journey through continents and eras, with a special focus on women, thanks to paper silhouettes directed by Zoé Grossot. From 11 years, duration 1h15.

