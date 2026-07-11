Théâtre en basque Nor naizen baneki Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Théâtre en basque Nor naizen baneki

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 22:10:00

Date(s) :

2026-11-20

Si je savais qui je suis… Et toi, tu le sais ? Aimerais-tu le savoir ? Si certains le savent, ne le regrettent-ils pas ? Est-ce enviable de se voir sous tous points de vue, ou est-il préférable d’avoir un angle mort ? Est-il possible de se connaître en tournant le dos au monde ? Comment savoir si l’on est bien celui que l’on prétend être ? Dans le reflet de ses parents ? Dans celui de ses enfants ? En lisant les traces laissées derrière soi ? Comment savoir qui on est, si on mute sans cesse dans un environnement en perpétuel mouvement ?

Artistes Ramon Agirre, Garoa Bugallo, Maialen Diaz, Aline Etxeberri, Manex Fuchs, Idoia Tapia, Oier Zuñiga. .

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69

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English : Théâtre en basque Nor naizen baneki

L’événement Théâtre en basque Nor naizen baneki Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque