Théâtre en breton [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Querrien

Théâtre en breton [Festival Taol Kurun]

Salle multifonctions 182 Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 16:00:00

Date(s) :

2026-01-18

“Traezh Gwaremm” C’est le nom d’une plage du Cap Sizun

L’HISTOIRE

Quoi donc de commun entre Diego, qui a érigé la paresse en règle de vie, Vefa, jeune femme nouvellement arrivée pour retrouver la terre de ses ancêtres, Gwenn, toujours à la recherche d’un mauvais coup à faire, Lanig, jeune retraité bien décidé à profiter de la vie, Taleg qui n’a que le mot interdit à la bouche, ou encore Fiona, l’archétype de la touriste écervelée ?

Pas grand-chose ne les rapproche à part cette plage où le hasard guide leurs pas. Et voici que ces gens, que rien ne destinait à se rencontrer, vont devoir marcher un moment côté-à-côte. Sans guère changer leurs habitudes, leurs convictions, ne faisant que suivre leur destinée, ni plus ni moins.

Jusqu’à cette journée d’été où éclate un terrible orage, où la mer enfle soudain et rejette un personnage inattendu sur le sable… qui va redistribuer les cartes, peut-être.

Entre burlesque, drame et fantastique, de grandes questions actuelles se profilent, entre deux vagues migrants, réchauffement, environnement…

ÉCRITURE PLATEAU

La quatrième pièce en langue bretonne de la compagnie Tro-didro, après Maen war vaen, Re an tu all, et Galnys ou le prix du sang, dont le texte de Yann-Fulub Dupuy avait été nominé aux Prizioù 2022, a été cette fois construite en inversant le processus de création morceau par morceau à partir d’improvisations sur le thème de la plage au fil des quatre saisons et des rencontres inattendues qu’elle suscite.

Créée par les comédiens de Tro-didro sur une idée de Yann-Fulub Dupuy, écriture finale et mise en scène Yann-Fulub Dupuy.

Avec Loig Coquet, Camille Diquelou, Marine Gloaguen, Bernez Kere, Ninnog Latimier, Tomaz L’Epineguen, Maria del Mar Martin Fernandez.

Scénographie Germain Rolandeau Lumières Egareg Kervella Aide Région Bretagne. .

Salle multifonctions 182 Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

English :

L’événement Théâtre en breton [Festival Taol Kurun] Querrien a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS