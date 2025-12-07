Théâtre en Breton

Espace Culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Dimanche 7 décembre à 15h à l’Amphithéâtre de l’Espace Culturel, à l’invitation de l’association Skolpad Lokournan, la troupe Ar Vro Bagan présentera Blaz an douar Le Goût de la terre , un spectacle en breton retraçant l’évolution de

l’agriculture en Bretagne, du lendemain de la guerre à nos jours, à travers le témoignage d’une paysanne et l’enquête d’un journaliste. Une plongée vivante dans la révolution rurale bretonne !

• Entrée 13 € (plein tarif), 11 € (réduit), 7 € (ados),

gratuit pour les moins de 12 ans.

• Réservations sur HelloAsso renseignements

06 89 49 12 51 .

Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06

English :

L’événement Théâtre en Breton Saint-Renan a été mis à jour le 2025-11-26 par OT IROISE BRETAGNE