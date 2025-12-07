Théâtre en Breton Saint-Renan
Théâtre en Breton Saint-Renan dimanche 7 décembre 2025.
Théâtre en Breton
Espace Culturel Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Dimanche 7 décembre à 15h à l’Amphithéâtre de l’Espace Culturel, à l’invitation de l’association Skolpad Lokournan, la troupe Ar Vro Bagan présentera Blaz an douar Le Goût de la terre , un spectacle en breton retraçant l’évolution de
l’agriculture en Bretagne, du lendemain de la guerre à nos jours, à travers le témoignage d’une paysanne et l’enquête d’un journaliste. Une plongée vivante dans la révolution rurale bretonne !
• Entrée 13 € (plein tarif), 11 € (réduit), 7 € (ados),
gratuit pour les moins de 12 ans.
• Réservations sur HelloAsso renseignements
06 89 49 12 51 .
Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06
English :
L’événement Théâtre en Breton Saint-Renan a été mis à jour le 2025-11-26 par OT IROISE BRETAGNE