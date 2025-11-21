Théâtre « En ce temps là l’Amour » de Gilles Segal rue du Stade Breuil-Magné

Théâtre « En ce temps là l’Amour » de Gilles Segal

rue du Stade Salle théâtrale Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-27

En ce temps-là, l’Amour un ovni théâtral de Gilles Segal. L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce texte donnent à la pièce une force et une émotion d’une rare intensité. Le temps passé dans l’amour n’est pas du temps mais de la lumière.

rue du Stade Salle théâtrale Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 43 70 baladins.bm.17870@orange.fr

English : Theatre ‘In Those Days, Love’ by Gilles Segal

‘En ce temps-là, l’Amour’ (In Those Days, Love) is a theatrical oddity by Gilles Segal. The incredible poetry and humour that emanate from this text give the play a strength and emotion of rare intensity. Time spent in love is not time but light.

German : Theaterstück „En ce temps là l’Amour“ (Damals, als es Liebe gab) von Gilles Segal

„En ce temps-là, l’Amour“ (Damals, die Liebe) ein theatralisches Unikum von Gilles Segal. Die unglaubliche Poesie und der Humor, die diesem Text innewohnen, verleihen dem Stück eine Kraft und Emotionalität von seltener Intensität. Die Zeit, die man in der Liebe verbringt, ist keine Zeit, sondern Licht.

Italiano :

« En ce temps-là, l’Amour » è un UFO teatrale di Gilles Segal. L’incredibile poesia e l’umorismo che emergono da questo testo conferiscono alla pièce una forza e un’emozione di rara intensità. Il tempo trascorso in amore non è tempo ma luce.

Espanol :

« En ce temps-là, l’Amour » es un ovni teatral de Gilles Segal. La increíble poesía y el humor que se desprenden de este texto confieren a la obra una fuerza y una emoción de rara intensidad. El tiempo pasado en el amor no es tiempo sino luz.

