Théâtre En corps et encore ! Nicorps

Théâtre En corps et encore !

Vierge des Brothelandes Nicorps Manche

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Nouveau spectacle de la troupe de théâtre de Regnéville sur mer une pièce comique intitulée En corps et encore , un vaudeville écrit par deux membres de la troupe.

Durée 2h30. .

Vierge des Brothelandes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 61 58 19 69 maureen.lebouteiller@gmail.com

