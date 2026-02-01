Théâtre En corps et encore ! Nicorps
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Nouveau spectacle de la troupe de théâtre de Regnéville sur mer une pièce comique intitulée En corps et encore , un vaudeville écrit par deux membres de la troupe.
Durée 2h30. .
Vierge des Brothelandes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 61 58 19 69 maureen.lebouteiller@gmail.com
