Théâtre En corps et encore ! Salle des fêtes Tourville-sur-Sienne

Théâtre En corps et encore !

Salle des fêtes 655 Rue de la Montchatonnière Tourville-sur-Sienne Manche

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Nouveau spectacle de la troupe de théâtre de Regnéville sur mer une pièce comique intitulée En corps et encore , un vaudeville écrit par deux membres de la troupe.

Durée 2h30.

Le samedi 14 mars à 20h30 et le dimanche 15 mars à 14h30. .

Salle des fêtes 655 Rue de la Montchatonnière Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 18 68 56 29

