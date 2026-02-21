Théâtre En corps et encore ! Salle des fêtes Tourville-sur-Sienne

Théâtre En corps et encore ! Salle des fêtes Tourville-sur-Sienne samedi 14 mars 2026.

Salle des fêtes 655 Rue de la Montchatonnière Tourville-sur-Sienne Manche

2026-03-14 20:30:00
2026-03-14

Nouveau spectacle de la troupe de théâtre de Regnéville sur mer une pièce comique intitulée En corps et encore , un vaudeville écrit par deux membres de la troupe.
Durée 2h30.
Le samedi 14 mars à 20h30 et le dimanche 15 mars à 14h30.   .

Salle des fêtes 655 Rue de la Montchatonnière Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie 

