Théâtre En corps et encore ! Salle des fêtes Tourville-sur-Sienne

Salle des fêtes 655 Rue de la Montchatonnière Tourville-sur-Sienne Manche
Début : 2026-03-15 14:30:00
fin : 2026-03-15
Nouveau spectacle de la troupe de théâtre de Regnéville sur mer une pièce comique intitulée En corps et encore , un vaudeville écrit par deux membres de la troupe.
Durée 2h30.
Le samedi 14 mars à 20h30 et le dimanche 15 mars à 14h30. .
Salle des fêtes 655 Rue de la Montchatonnière Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 18 68 56 29
