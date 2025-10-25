Théâtre en Dialecte à Dabo In Nachthamd Un Pyjama ! Dabo

Théâtre en Dialecte à Dabo In Nachthamd Un Pyjama ! Dabo samedi 25 octobre 2025.

Théâtre en Dialecte à Dabo In Nachthamd Un Pyjama !

1000 rue du Rott Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-08 2025-11-09

Le Pays de Phalsbourg fait vivre chaque année les langues régionales à travers une saison de théâtre en dialecte. Durant cette saison 2025-2026, plusieurs troupes locales se produisent dans les villages du territoire, en alsacien ou en platt, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La troupe Les Obadiers de Dabo revient sur scène avec une nouvelle comédie en dialecte alsacien

In Nachthamd un Pyjama !, une pièce en 3 actes écrite par Claud Dreyer.

Venez passer un moment de pur divertissement dans une ambiance chaleureuse et authentique. Cette comédie haute en couleur mêle quiproquos, situations cocasses et humour régional, pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre dialectal.Adultes

9 .

1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 7 77 80 83 79

English :

Every year, the Pays de Phalsbourg brings regional languages to life through a season of dialect theater. During the 2025-2026 season, several local troupes perform in the villages of the region, in Alsatian or Platt, in a warm and friendly atmosphere.

Dabo-based troupe Les Obadiers returns to the stage with a new comedy in Alsatian dialect:

In Nachthamd un Pyjama! a 3-act play written by Claud Dreyer.

Come and enjoy a moment of pure entertainment in a warm, authentic atmosphere. This colorful comedy blends misunderstandings, funny situations and regional humor, to the delight of dialect theater fans.

German :

Das Pays de Phalsbourg lässt jedes Jahr die Regionalsprachen durch eine Saison des Dialekttheaters lebendig werden. In dieser Spielzeit 2025-2026 treten mehrere lokale Theatergruppen in den Dörfern der Region auf Elsässisch oder Platt auf.

Die Truppe Les Obadiers de Dabo kehrt mit einer neuen Komödie in elsässischem Dialekt auf die Bühne zurück:

In Nachthamd un Pyjama! , ein Stück in drei Akten, geschrieben von Claud Dreyer.

Verbringen Sie einen Moment der puren Unterhaltung in einer warmen und authentischen Atmosphäre. Diese farbenfrohe Komödie vereint Missverständnisse, komische Situationen und regionalen Humor, zur Freude aller Liebhaber des Dialekttheaters.

Italiano :

Ogni anno, il Pays de Phalsbourg fa rivivere le lingue regionali attraverso una stagione di teatro dialettale. Durante la stagione 2025-2026, diverse compagnie locali si esibiscono nei villaggi della regione, in alsaziano o in plat, in un’atmosfera calda e amichevole.

Gli Obadiers di Dabo tornano in scena con una nuova commedia in dialetto alsaziano:

In Nachthamd un Pyjama, una commedia in 3 atti scritta da Claud Dreyer.

Venite a godervi un momento di puro divertimento in un’atmosfera calda e autentica. Questa commedia colorata mescola equivoci, situazioni divertenti e umorismo regionale, per la gioia degli appassionati di teatro dialettale.

Espanol :

Cada año, el Pays de Phalsbourg da vida a las lenguas regionales a través de una temporada de teatro en dialecto. Durante la temporada 2025-2026, varias compañías locales actúan en los pueblos de la zona, en alsaciano o platt, en un ambiente cálido y acogedor.

Les Obadiers de Dabo vuelven a escena con una nueva comedia en dialecto alsaciano:

In Nachthamd un Pyjama, una obra en 3 actos escrita por Claud Dreyer.

Venga a disfrutar de un momento de puro entretenimiento en un ambiente cálido y auténtico. Esta colorida comedia mezcla malentendidos, situaciones divertidas y humor regional, para deleite de los aficionados al teatro dialectal.

L’événement Théâtre en Dialecte à Dabo In Nachthamd Un Pyjama ! Dabo a été mis à jour le 2025-10-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG